В Харькове отправили за решетку мужчину, продавшего арендованную машину

В Харькове осудили 34-летнего мужчину, которого признали виновным в мошенничестве, грабежах и краже (ч. 2 ст.190, ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в марте 2016 мужчина взял в аренду автомобиль «Славута». Уже через две недели пользования авто злоумышленник решил обогатиться за счет чужого имущества. Он продал арендованную машину знакомому за 18 тысяч гривен.

Злоумышленник утаил от покупателя то, что машина ему не принадлежит, и согласился брать деньги в рассрочку. После погашения всей суммы он обещал переоформить документы.

За расписку в сумме 3 тысяч гривен он передал машину покупателю. Однако вскоре аферист позвонил новому «владельцу» машины и сказал, что ему срочно нужны деньги.

Мужчина передал злоумышленнику еще 10 тысяч гривен, и они вместе поехали якобы оформлять документы на авто.

По дороге злоумышленник под надуманным предлогом выманил товарища из машины, а сам, пользуясь случаем, сел за руль и уехал с места происшествия вместе с деньгами.

В ходе следствия также выяснилось, что в течение декабря 2016 января 2017 мужчина совершил также 2 грабежа и 1 кражу.

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчину приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости