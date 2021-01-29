В Харькове пассажир изнасиловал женщину-водителя такси: подозреваемый задержан
В Харькове 28 января пассажир изнасиловал женщину-водителя такси.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
46-летняя потерпевшая – жительница Харькова, она сообщила полиции о том, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Женщина пояснила, что зарабатывает на жизнь, работая в службах такси.
"Это был просто очередной заказ. Когда пассажир в пути изменил маршрут, это не вызвало никаких подозрений. Однако вскоре этот пассажир начал недвусмысленно приставать к водительнице. А когда получил отказ, применил силу и реализовал задуманное, а после немедленно скрылся", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, ранее судимый 35-летний злоумышленник был задержан, ему уже сообщили о подозрении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.