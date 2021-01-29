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В Харькове пассажир изнасиловал женщину-водителя такси: подозреваемый задержан

В Харькове пассажир изнасиловал женщину-водителя такси: подозреваемый задержан

В Харькове 28 января пассажир изнасиловал женщину-водителя такси.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска. 

46-летняя потерпевшая – жительница Харькова, она сообщила полиции о том, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.  Женщина пояснила, что зарабатывает на жизнь, работая в службах такси.

"Это был просто очередной заказ. Когда пассажир в пути изменил маршрут, это не вызвало никаких подозрений. Однако вскоре этот пассажир начал недвусмысленно приставать к водительнице. А когда получил отказ, применил силу и реализовал задуманное, а после немедленно скрылся", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, ранее судимый 35-летний злоумышленник был задержан, ему уже сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Агентство Телевидения Новости

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