В Харькове патруль задержал агрессивного мужчину с гранатой. ФОТО

Харьковские патрульные задержали мужчину с предметом, похожим на оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

«Вчера, около 21 часов, инспекторы патрульной полиции возвращались домой на собственном транспорте после дневной смены. На улице Барабашова, 38, они заметили двух мужчин, которые вели себя агрессивно. Один из мужчин предметом, похожим на «РПГ», стучал по автобусу. Остановив автомобиль, патрульные сразу задержали неизвестных и вызвали на помощь экипаж патрульной полиции, который был на смене», — сообщили в Патрульной полиции.

Во время поверхностной проверки, согласно ст.34 ЗУ «О Национальной полиции», инспекторы обнаружили у одного из граждан предметы, похожие на пистолет и на «РПГ», который висел за спиной.

Источник: sprotyv.info

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