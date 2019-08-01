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В Харькове пьяный ревнивец бросился с ножом на соперника: потерпевший в больнице

В Харькове пьяный ревнивец бросился с ножом на соперника: потерпевший в больнице

30 июля в полицию от медиков скорой помощи поступило сообщение о том, что в больницу доставили 44-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

Его привезли из домовладения на улице Михаила Петренко в Харькове. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полиция задержала подозреваемого: им оказался 36-летний харьковчанин. 

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник вместе с сожительницей и знакомыми употребляли спиртное. 

Через некоторое время хозяин дома приревновал одного из мужчин к женщине и ударил  его кухонным ножом несколько раз: в область грудной клетки, предплечья и плеча. 

Осознав свой поступок, злоумышленник вызвал медиков.

Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

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