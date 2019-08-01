В Харькове пьяный ревнивец бросился с ножом на соперника: потерпевший в больнице
30 июля в полицию от медиков скорой помощи поступило сообщение о том, что в больницу доставили 44-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.
Его привезли из домовладения на улице Михаила Петренко в Харькове.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полиция задержала подозреваемого: им оказался 36-летний харьковчанин.
На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник вместе с сожительницей и знакомыми употребляли спиртное.
Через некоторое время хозяин дома приревновал одного из мужчин к женщине и ударил его кухонным ножом несколько раз: в область грудной клетки, предплечья и плеча.
Осознав свой поступок, злоумышленник вызвал медиков.
Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления.