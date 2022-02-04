В Харькове похитили женщину ради квартиры
В Харькове мошенница похитила пенсионерку, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой. Как сообщили в полиции, злоумышленница вывезла 74-летнюю харьковчанку из жилья и уже готовила документы для продажи недвижимости.
В конце января 2022 года в полицию поступило сообщение от харьковчан, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их пожилой родственницы.
В ходе следственно-розыскных действий полицейские установили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине, чтобы отобрать у нее квартиру.
Пользуясь тем, что пенсионерка одинока и почти не поддерживает связи с родственниками, злоумышленница под предлогом ухода вывезла пожилую женщину из ее квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу недвижимости.
В ходе оперативных мероприятий 2 февраля полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она удерживала пенсионерку.
Мошенница задержана. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Юристы говорят, что с помощью мошеннических операций злоумышленники часто становятся собственниками чужой недвижимости.
Кто может стать жертвой квартирных мошенников:
● Одинокие люди. Причем не обязательно пожилые, молодых тоже обманывают.
● Пожилые люди, которые почти не общаются с детьми, внуками, соседями. Таким пенсионерам мошенники могут втереться в доверие.
● Инвалиды, люди, страдающие психическими расстройствами.
● Малоимущие, которые проживают в дорогих квартирах, которые чаще всего достаются им по наследству.
● Алкоголики, наркоманы.
Источник: sq.com.ua
Автор: Елена Ищук