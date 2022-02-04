В Харькове похитили женщину ради квартиры

В Харькове мошенница похитила пенсионерку, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой. Как сообщили в полиции, злоумышленница вывезла 74-летнюю харьковчанку из жилья и уже готовила документы для продажи недвижимости.

В конце января 2022 года в полицию поступило сообщение от харьковчан, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их пожилой родственницы.

В ходе следственно-розыскных действий полицейские установили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине, чтобы отобрать у нее квартиру.

Пользуясь тем, что пенсионерка одинока и почти не поддерживает связи с родственниками, злоумышленница под предлогом ухода вывезла пожилую женщину из ее квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу недвижимости.

В ходе оперативных мероприятий 2 февраля полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она удерживала пенсионерку.

Мошенница задержана. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Юристы говорят, что с помощью мошеннических операций злоумышленники часто становятся собственниками чужой недвижимости.

Кто может стать жертвой квартирных мошенников:

● Одинокие люди. Причем не обязательно пожилые, молодых тоже обманывают.

● Пожилые люди, которые почти не общаются с детьми, внуками, соседями. Таким пенсионерам мошенники могут втереться в доверие.

● Инвалиды, люди, страдающие психическими расстройствами.

● Малоимущие, которые проживают в дорогих квартирах, которые чаще всего достаются им по наследству.

● Алкоголики, наркоманы.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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