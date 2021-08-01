В Харькове поймали двух квартирных воров (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Рецидивисты использовали схему подбора ключей к дверям квартир.

29 июля сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска сразу после ограбления квартиры по улице Косарева задержали двух квартирных воров. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления харьковчане 33 и 38 лет. Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.

После задержания в автомобиле злоумышленников нашли “отмычки”, камеры видеонаблюдения за квартирой потерпевшего, “рабочие” мобильные телефоны, похищенное имущество и другие вещественные доказательства.

Сейчас мужчин задержали. Им инкриминируют ч. 3 ст. 185 (“кража”) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статьи задержанным грозит до 6 лет заключения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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