В Харькове поймали двух квартирных воров (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рецидивисты использовали схему подбора ключей к дверям квартир.
29 июля сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска сразу после ограбления квартиры по улице Косарева задержали двух квартирных воров. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления харьковчане 33 и 38 лет. Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.
После задержания в автомобиле злоумышленников нашли “отмычки”, камеры видеонаблюдения за квартирой потерпевшего, “рабочие” мобильные телефоны, похищенное имущество и другие вещественные доказательства.
Сейчас мужчин задержали. Им инкриминируют ч. 3 ст. 185 (“кража”) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статьи задержанным грозит до 6 лет заключения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова