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В Харькове поймали организаторов канала нелегальной миграции

В Харькове поймали организаторов канала нелегальной миграции

В Харькове правоохранители перекрыли канал переправки граждан Вьетнама, Бангладеш и Сомали через государственную границу.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 19 июля относительно 42-летнего гражданина Таджикистана, организатора преступной группы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал следователь СУ Кирилл Гребенюк, с марта 2018 г. следователями проводилось расследование уголовного производства, связанного с организацией незаконного пересечения государственной границы Украины. В рамках досудебного расследования было установлено, что группа злоумышленников организовала на территории Харьковской и Луганской областей канал незаконного пересечения государственной границы. Следствие задокументовало несколько фактов незаконного пересечения государственной границы Украины. Всех нелегалов задержали.

18 июля в ходе проведения совместной операции организатор группы был задержан в Харькове. Мужчина пытался переправить через границу девять нелегалов.

Начальник отдела УБПТЛ Владимир Шаповал отметил, что оперативные сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины выполняли поручение следователя, проводили необходимые розыскные действия. Работники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области в ходе документирования осуществили оформление материалов на принудительное выдворение четырех групп иностранцев, которых поместили в пункт временного содержания иностранцев.

– В течение последних четырех месяцев представителями оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины были задержаны 49 нелегальных мигрантов. В большинстве своем это были выходцы из Вьетнама и Бангладеш, – рассказала пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПС Украины Оксана Иванец. – Задержания проводились по всей территории Украины: в Киеве, Одессе, Харьковской и Луганской областях. Также задержаны группы нелегальных мигрантов непосредственно на линии государственной границы Украины. Наше государство они использовали как транзитную территорию для попадания в страны Европы с целью трудоустройства.

42-летнему гражданину Таджикистана сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения. Задержанный находится под стражей. Правоохранители устанавливают его сообщников и проводят необходимые меры по их задержанию.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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