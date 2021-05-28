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В Харькове поймали рейдеров, захвативших несколько предприятий

В Харькове поймали рейдеров, захвативших несколько предприятий

В Харькове Нацполиция разоблачила преступную группировку рейдеров - злоумышленники "специализировались" на захвате сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Правоохранители установили, что в преступную группу входило 11 человек. В течение 2013-2018 годов фигуранты, используя подделанные документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Для этого организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику.

Сумма нанесенного ущерба в результате рейдерских захватов хозяйств составляет более 200 млн гривен. Сегодня, 27 мая, в Харькове и на территории Харьковской области полицейские провели более 20 одновременных санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и на сельскохозяйственных предприятиях.

В результате было изъято более 30 единиц сельскохозяйственной техники - тракторы, сеялки, бороны. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят дальнейшие процессуальные мероприятия.

Фигурантам грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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