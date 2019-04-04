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В Харькове поймали тройку грабителей

В Харькове поймали тройку грабителей

Полицейские Харькова задержали трех мужчин, которые подозреваются в совершении грабежа.

Злоумышленники напали на 49-летнего мужчину и отобрали у него деньги и вещи на 4600 грн.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о грабеже поступила 1 апреля в Киевский отдел полиции. В лесополосе на улице Академика Павлова трое неизвестных напали на жителя Луганской области. Мужчины отобрали у прохожего два мобильных телефона с зарядными устройствами, ноутбук, наушники и кошелек с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали нападавших. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления двое 30-летних и один 42-летний харьковчаний. Вещественные доказательства изъяты.

Граждане задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуальфного кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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