В Харькове поймали водителя маршрутки без документов

В Харькове подвели первые итоги операции "Перевозчик", в рамках которой силовики проводят проверки транспорта, который перевозит пассажиров.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 23-25 июля полицейские совместно с сотрудниками Укртрансбезопасности проверили 230 автомобилей.

Во время проверок выявлено 6 технически неисправных машин, 38 фактов нарушений законодательства, допущенных водителями авто, которые задействованы для перевозки пассажиров, из которых 1 случай управления автомобилем без необходимых документов.

Также полицейские обнаружили 6 авто, которые не прошели обязательный техконтроль, зафиксировали 9 случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества, 4 случая нарушения правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров и стоянки в местах массовых отправлений пассажиров, 6 случаев отклонения от определенного маршрута движения, незаезд на автостанцию ​​и 11 фактов других нарушений ПДД.

Всего полицейскими составлено 44 админматериала, выдано 1 предписание должностному лицу по устранению недостатков.

Источник: http://www.sq.com.ua

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