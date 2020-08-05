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В Харькове поймали вора, который обокрал магазин и спрятался в мусорном баке

В Харькове поймали вора, который обокрал магазин и спрятался в мусорном баке

Харьковчане нашли и вытащили из мусорного контейнера мужчину, который прятался там после кражи из магазина. Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов Харькова, разместив видео.

"На Дворце Спорта украл кассу из молочного магазина. Был пойман неравнодушными гражданами, и было сделано физическое замечание. Короче говоря, воспитательный процесс на высшем уровне", - написано под видео.


Агентство Телевидения Новости

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