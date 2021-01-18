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В Харькове полиция отыскала мужчину, сообщавшего о минировании газопровода

В Харькове полиция отыскала мужчину, сообщавшего о минировании газопровода

Полицейские установили личность злоумышленника, который угрожал взорвать газопровод в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

16 января 2021 в 22:15 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что неизвестный позвонил диспетчеру службы “101” и заявил, что взорвет газопровод, ведущий в Харьков. В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что к указанным событиям может быть причастен 49-летний харьковчанин.

Оперативники, выехавшие по адресу проживания гражданина, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает расстройствами психики, а вдобавок регулярно употребляет спиртные напитки.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о госпитализации 49-летнего гражданина в медицинское учреждение.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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