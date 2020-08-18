В Харькове полиция задержала иностранца в розыске за организацию заказного убийства

В Харькове полиция задержала иностранца в розыске за организацию убийства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 59-летнего иностранца с июля текущего года разыскивали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 2 ст. 105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как выяснилось, злоумышленник в 2015 году организовал убийство по найму женщины 1980 года рождения.

Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчине вступить с ним в интимные отношения и в дальнейшем - к браку.

Чтобы избежать наказания, иностранец некоторое время скрывался на территории Украины.

Правоохранители Харьковской области, получив информацию Интерпола, установили местонахождение иностранца и 18 августа задержали его.

В настоящее время задержанный доставлен в Московский отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки.

Агентство Телевидения Новости