В Харькове полиция закрыла еще один Интернет-магазин наркотиков (ФОТО)

Полицейские задержали двух харьковчан, которые приторговывали наркотиками в Интернете.

В сентябре 2019 года в Киевский отдела полиции поступила информация о распространении наркотиков в Киевском районе Харькова.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования, полицейские вышли на двух харьковчан, 26 и 27 лет. Злоумышленники создали Интернет-магазин, через который и продавали психотропные вещества.

25 июня 2020 года в рамках открытого уголовного производства полиция обыскала их дома. По месту жительства изъяты 26 расфасованных пакетов и 2 пакета с веществом кристаллического происхождения, а также растение, внешне похожее на коноплю. Также полицейские изъяли ноутбук, мобильные телефоны и банковские карточки для установления преступных связей и поставщика.

Вещественные направлены на исследование. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»