Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 28

В Харькове полиция закрыла еще один Интернет-магазин наркотиков (ФОТО)

В Харькове полиция закрыла еще один Интернет-магазин наркотиков (ФОТО)

Полицейские задержали двух харьковчан, которые приторговывали наркотиками в Интернете.

В сентябре 2019 года в Киевский отдела полиции поступила информация о распространении наркотиков в Киевском районе Харькова.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования, полицейские вышли на двух харьковчан, 26 и 27 лет. Злоумышленники создали Интернет-магазин, через который и продавали психотропные вещества.

25 июня 2020 года в рамках открытого уголовного производства полиция обыскала их дома. По месту жительства изъяты 26 расфасованных пакетов и 2 пакета с веществом кристаллического происхождения, а также растение, внешне похожее на коноплю. Также полицейские изъяли ноутбук, мобильные телефоны и банковские карточки для установления преступных связей и поставщика.

Вещественные направлены на исследование. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Харькове полиция закрыла еще один Интернет-магазин наркотиков (ФОТО)

В Харькове полиция закрыла еще один Интернет-магазин наркотиков (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Ізюмському районі майже п'ять годин гасили лісову пожежу
Сегодня 08:05    50
В Харькове может пройти финал Кубка по футболу
Сегодня 07:33    46
Тікав від правоохоронців та врізався в них, викинув гроші і залишив дитину: судитимуть підполковника поліції, який одержав хабар (ФОТО)
Сегодня 07:02    106
В Китае показали, какими будут вагоны харьковского метро (ФОТО)
Сегодня 06:41    191
Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:20    147
Поліцейські спільно із прикордонниками викрили маріупольця, який брав участь у незаконному збройному формуванні
26.06.2020 10:15    103
Изменен график работы аппарата миграционной службы в Харькове
26.06.2020 08:47    130
Харьковчанина поймали на продаже баз данных с ограниченным доступом
26.06.2020 08:19    144
Выпускники харьковского медколледжа хотят лечить коронавирус
26.06.2020 07:50    199
В Харьковской области декоммунизировали площадь
26.06.2020 07:22    282
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 