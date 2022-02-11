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В Харькове предприниматели нанесли ущерб государству от незаконной добычи песка в 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове предприниматели нанесли ущерб государству от незаконной добычи песка в 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

Незаконная добыча песка велась на территории Роганской громады

Песок три предприятия добывали на землях Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично — землях запаса сельскохозяйственного назначения. В результате особенно ценные земли учебного заведения, приспособленные для научных целей, фактически уничтожены. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре со ссылкой на начальника отдела областной прокуратуры Нвера Антоняна.

В Харькове предприниматели нанесли ущерб государству от незаконной добычи песка в 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

Предприниматели арендовали участок площадью около 2,5 га, но песок добывали на другом земельном участке площадью более 18 га.

9 февраля 2022 года троим членам организованной группы уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 УК Украины — нарушение установленных правил охраны и использования недр.

Кроме того, решается вопрос об ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководства университета, которые «не видели», как фактически уничтожаются земли.

В Харькове предприниматели нанесли ущерб государству от незаконной добычи песка в 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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