В Харькове пресекли незаконную деятельность псевдореабилитационного центра: подробности

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила в Харькове противоправную деятельность псевдореабилитацийного центра, в котором принудительно удерживали пациентов. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес проповедники одной из религиозных организаций харизматического направления. Они заманивали в «клиники» нарко- и алкозависимых граждан, обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь.

Инициированная СБУ проверка зафиксировала, что центр не имел штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за «лечение» организаторы размещали пациентов в арендованном частном доме, где принудительно удерживали до окончания курса «реабилитации».

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что во время пребывания в центрах «персонал» ограничивал пациентов в праве свободного передвижения, общения с близкими и родственниками, у них изымали деньги, документы, мобильные телефоны и лекарства. Также имели место отдельные случаи применения к пациентам физического и психологического насилия, нанесения им телесных повреждений за нарушение правил и режима «реабилитации».

Во время проведения обысков правоохранители освободили из места незаконного содержания 7 граждан с разного рода зависимостью. Руководителя псевдореабилитацийного центра задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости