В Харькове продавали поддельный алкоголь: полиция изъяла почти тысячу литров фальсификата

В Харькове полиция изъяла почти тысячу литров фальсифицированного спиртного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, группа лиц в течение 2020-2021 годов незаконно покупала, хранила, фасовала, транспортировала и сбывала на территории Харькова и области алкогольные напитки с явными признаками подделки марок акцизного налога.

18 января правоохранители провели 9 одновременных обысков по местам изготовления и хранения указанной продукции и по местам жительства фигурантов дела. В ходе обысков было обнаружено и изъято 980 литров фальсифицированных алкогольных напитков.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта ликероводочных изделий в крупных размерах, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога под брендами известных марок ликероводочной продукции.

Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам.

В настоящее время устанавливаются места приобретения и сбыта фальсифицированной продукции, а также круг участников незаконной схемы.

Агентство Телевидения Новости