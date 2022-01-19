Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 168

В Харькове продавали поддельный алкоголь: полиция изъяла почти тысячу литров фальсификата

В Харькове продавали поддельный алкоголь: полиция изъяла почти тысячу литров фальсификата

В Харькове полиция изъяла почти тысячу литров фальсифицированного спиртного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, группа лиц в течение 2020-2021 годов незаконно покупала, хранила, фасовала, транспортировала и сбывала на территории Харькова и области алкогольные напитки с явными признаками подделки марок акцизного налога.

18 января правоохранители провели 9 одновременных обысков по местам изготовления и хранения указанной продукции и по местам жительства фигурантов дела. В ходе обысков было обнаружено и изъято 980 литров фальсифицированных алкогольных напитков. 

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта ликероводочных изделий в крупных размерах, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога под брендами известных марок ликероводочной продукции. 

Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам. 

В настоящее время устанавливаются места приобретения и сбыта фальсифицированной продукции, а также круг участников незаконной схемы. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 