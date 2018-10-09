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В Харькове псевдополицейский обманул пенсионера на 60 000 гривен

В Харькове псевдополицейский обманул пенсионера на 60 000 гривен

3 октября в одной из многоэтажек на улице Библика в Индустриальном районе в квартиру 70-летнего харьковчанина пришел незнакомец.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, незнакомый мужчина представился полицейским и "сообщил", что сын пенсионера попал в дорожно-транспортное происшествие и ему грозит уголовная ответственность.

Злоумышленник завладел деньгами пенсионера и убежал.

Пожилой мужчина не растерялся и позвонил в полицию.

Правоохранители по описанию, предоставленному потерпевшим, задержали злоумышленника.

Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 24-летний житель Мариуполя.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: полиция

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