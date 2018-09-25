В Харькове раскрыта афера госисполнителей

Прокуратура области начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением государственными исполнителями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Мельника, должностные лица ГИС передали специализированному государственному предприятию квартиру в Харькове площадью 120 кв.м. Жилье реализовали с электронных торгов в счет погашения ссуды по ипотечному договору за 1 млн. 100 тыс.грн. Победитель получил соответствующие правоустанавливающие документы.

Указанную кватиру в новом доме построили за счет государственной субвенции. Жилье предназначалось для распределения между военнослужащими, однако из-за "сделки" с недвижимостью квартиру незаконно продали на основании ипотечного договора. Покупатель перестал платить кредит, после чего госисполнители передали имущество для реализации на торгах.

Однако на момент проведения торгов по решению суда право собственности на жилье уже было признано за территориальной общиной города, поэтому сотрудники службы не имели законных оснований для передачи его на продажу.

Кроме того, по факту мошенничества при купле-продаже квартиры зарегистрировано уголовное производство (ст. 190 УК Украины). На время досудебного расследования и судебного рассмотрения иска прокурора на недвижимость был наложен арест, который госисполнители так же проигнорировали.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник: sq.com.ua

Источник: sq.com.ua

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