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В Харькове - разбойное нападение на отделение "Укрпочты"

В Харькове - разбойное нападение на отделение Укрпочты

Полиция устанавливает личность нападавшего, который совершил разбойное нападение на почтовое отделение в Немышлянском районе Харькова.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что мужчина украл деньги из сейфа в сумме 30 тыс. гривен и скрылся в неизвестном направлении. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции.

ЧП произошло сегодня, 23 июля. Около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в отделение «Укрпочты» №60, что на улице Льва Ландау, зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего украл деньги и скрылся.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости

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