В Харькове разоблачили хранение контрафактного табака и спирта

В Харькове правоохранители выявили факт хранения крупной партии контрафактных табачных изделий и спирта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенко, установлено, что группа лиц распространяет на территории Харькова контрафактную продукцию, используя поддельные акцизные марки.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 3,5 тыс. литров спирта и 90 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками.

Приблизительная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет 3 млн грн.

Уголовное производство проводится по факту использования поддельных марок акцизного налога (ч. 1 ст. 199 УК Украины).

Сейчас выясняется, куда изъятый спирт поставлялся в дальнейшем, а также устанавливаются вероятные места реализации фальсифицированных алкогольных изделий и круг причастных к совершению указанного уголовного преступления лиц и решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Агентство Телевидения Новости