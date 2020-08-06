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В Харькове разоблачили жителя Луганщины в сбыте боеприпасов из зоны ООС

В Харькове разоблачили жителя Луганщины в сбыте боеприпасов из зоны ООС

В Харькове правоохранители разоблачили мужчину в сбыте боеприпасов из зоны ООС.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что 50-летний житель Луганщины в августе 2020 прибыл в Харьков, чтобы незаконно продать боевые гранаты "Ф-1" и патроны к автомату Калашникова. По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать боеприпасы представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задержали луганчанина в Харькове возле отделения одного из операторов почтовой связи при попытке сбыта военного вооружения. У задержанного изъято 10 боевых гранат "Ф-1" и 60 патронов калибра 7,62 мм к АК-47.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и избрании в отношении него судом меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению источников попадания боеприпасов в неуправляемый оборот.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении и избрании ему меры пресечения

Агентство Телевидения Новости

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