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В Харькове разоблачили квартирных мошенников

В Харькове разоблачили квартирных мошенников

Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд иск о признании недействительной сделки по квартире, принадлежащей территориальной громаде, а также об истребовании жилья из незаконного владения.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, речь идет об однокомнатной квартире в Московском районе Харькова стоимостью 500 тыс. грн.

Женщина, которая жила в этой квартире, имела право приватизировать жилье еще в девяностые годы, но не стала этого делат. Поэтому фактически недвижимость принадлежала территориальной громаде, а она жила в ней как квартиросъемщик. После смерти женщины квартиру продали по поддельным документам. Для оформления договора купли-продажи мошенники обратились к нотариусу с поддельным свидетельством о приватизации. Согласно документу жилье было оформлено на подставное лицо - жителя другой области, который и выступил продавцом недвижимости.

По факту незаконной продажи квартиры начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Досудебное расследование продолжается.

Источник: sq.com.ua

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