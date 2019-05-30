Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:05
Просмотров: 88

В Харькове разоблачили полицейского чиновника на незаконном сбыте боеприпасов

В Харькове разоблачили полицейского чиновника на незаконном сбыте боеприпасов

В Харькове правоохранители разоблачили начальника подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов полиции на незаконном сбыте боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По оперативной информации, чиновник противоправно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые реализовывал на территории региона.

Полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению незаконных действий должностного лица проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности полиции.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 