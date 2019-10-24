В Харькове разрисовали новый памятник

В Харькове разрисовали монумент Защитникам Украины. Об этом сообщили в полиции, пишет "NewsRoom".

Инцидент произошел 22 октября около 5:20. Преподаватель Академии Нацгвардии заметил парня и девушку, которые что-то писали на одной из стел монумента. Увидев мужчину, пара попыталась стереть надпись, но в итоге превратила ее в пятно.

Они сказали, что хотели написать фразу харьковского философа. О том, что это памятник защитникам Украины, якобы не знали. Хулиганы оказались студентами одного из местных вузов, - рассказал начальник пресс-службы Академии Нацгвардии Алексей Лебедь.

Нарушителей передали в полицию.

Источник: sq.com.ua

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