В Харькове разыскивают жертв серийного насильника

По информации пресс-службы ГУ НП в Харьковской области, в настоящее время ранее судимый за совершение аналогичных преступлений правонарушитель задержан, ему сообщено о подозрении в пяти эпизодах преступной деятельности.

Отделом расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту серии изнасилований и покушений на изнасилование девушек-подростков и молодых женщин, совершенных в лифтах многоэтажек Харькова в течение 2018-2019 лет.

Уважаемые гражданки, если вы стали жертвами сексуального насилия и не обращались в правоохранительные органы, просим вас позвонить работникам СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 705-90-48, 0501525153 для последующего представления заявления о совершении преступления и проверки задержанного на причастность к его совершению.

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