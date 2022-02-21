В Харькове родители Николая Харьковского могут попасть в тюрьму

Родителей Николая Харьковского будут судить

В Харькове прокуратура вручила подозрение родителям 16-летнего Николая Харьковского, которого судят за смертельное и резонансное ДТП на проспекте Гагарина. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Николай совершил целый ряд административных и уголовных правонарушений. Кроме ДТП в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской, парень еще в ноябре 2019 года из-за конфликта с матерью и братом своей одноклассницы достал в супермаркете пистолет и выстрелил в оппонентов. После этого суд передал Николая под наблюдение матери до его совершеннолетия. Женщина же регулярно уезжала за границу на заработки, а значит нарушала требования суда.

Теперь родителей подозревают в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Им грозит ограничение свободы или тюрьма от двух до пяти лет.

Напомним, 26 октября 2021 года на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина в Харькове случилось смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti на большой скорости пролетел на красный свет светофора и столкнулся с Chevrolet. За рулем последнего авто находился 58-летний мужчина. Он погиб на месте происшествия. Еще трое человек попали в больницу с различными травмами. Было установлено, что водителем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения.

Источник: kharkov.comments.ua

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