Криминал
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07.04.2020 20:40
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В Харькове совершено нападение на начальников управления уголовного розыска и отдела розыска областного главка полиции

В Харькове совершено нападение на начальников управления уголовного розыска и отдела розыска областного главка полиции

В Харькове совершено нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Ук Украины (Хулиганство).

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник, 6 апреля.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у здания областного управления полиции полицейских избили неизвестные, и сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии..

Однако подробностей в пресс-службе полиции в интересах следствия  не сообщили и пообещали прокомментировать происшествие позже.

 

Агентство Телевидения Новости

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