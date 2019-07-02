Сегодня 07:42
Просмотров: 86
В Харькове среди продуктов питания нашли наркотик (ФОТО)
В Харьковском следственном изоляторе нашли вещество, похожее на наркотик.
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.
При осмотре посылки, поступившей заключенному, сотрудники изолятора обнаружили шесть пластиковых емкостей с веществом зеленого цвета растительного происхождения, спрятанные среди продуктов питания.
По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Источник: sq.com.ua
Темы: харьков
Загрузка...