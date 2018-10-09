В Харькове суд вынес приговоры родителям умершего ребёнка

Приговоры родителям сегодня вынес Октябрьский районный суд Харькова, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

31-летнего отца обвиняли в истязании и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти (ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Суд признал его виновным и приговорил к десяти годам тюрьмы — максимальному наказанию по этим статьям.

27-летнюю мать обвиняли в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти (ст. 166, ч. 2 ст. 121). Ей присудили восемь лет тюрьмы.

«До судебного приговора отец погибшего малыша находился под стражей. Мать, которая на тот момент была беременной, а потом родила ребёнка — под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Её взяли под стражу прямо в зале суда», — рассказали в прокуратуре.

В сентябре 2017 года трёхлетний мальчик умер в больнице, куда его привезли с истощением и травмами. По данным следствия, отец регулярно избивал ребёнка, а мать не пыталась его остановить.

Дело родителей передали в Октябрьский районный суд в начале января. Отец находится под стражей. Мать — под домашним арестом: на момент избрания меры пресечения она была беременна.

В гибели ребёнка прокуратура усматривала и вину социальных служб. В районной службе по делам детей провели проверку. По её результатам в Харьковском горсовете заявили, что руководство службы в случившемся не виновато.

В августе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора центра соцслужб: 48-летнюю женщину подозревают в халатности, которая привела к гибели ребёнка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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