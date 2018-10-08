В Харькове суд запретил пророссийскую организацию — СБУ

О запрете сегодня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, члены организации были активными участниками «Антимайдана».

«Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковых «Харьковской народной республики» с последующим вхождением её в состав РФ», — говорят в СБУ.

В Едином реестре судебных решений опубликовано решение Харьковского окружного административного суда от 11 сентября, подписанное судьей Владиславом Егупенко. В документе отмечается, что иск с просьбой о запрете подало Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области. Материалы по делу представила Служба безопасности.

«Установлено, что с использованием легализованных общественно-политических объединений, научно-экспертной, образовательной среды, других информационных плоскостей формируются механизмы влияния на общественное мнение с целью дестабилизации ситуации в нашем государстве. Отдельные признаки вышеупомянутого наблюдаются в деятельности Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая», члены которой сначала были активными участниками т.н. «Антимайдана» на территории Харьковской области, а в настоящее время, находясь на территории Российской Федерации, поддерживают деятельность террористических организаций т.н. «ЛДНР» и проводят активную антиукраинскую деятельность, используя сеть Интернет и средства массовой информации», — говорится в тексте решения суда.

Суд постановил: «Запретить деятельность путем прекращения Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая». На обжалование решения по законодательству отводится 30 дней.

Представители организации неоднократно участвовали в пророссийских акциях весной 2014 года, в том числе в митингах на площади Свободы и возле здания мэрии на площади Конституции.

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