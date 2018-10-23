В Харькове телефонные мошенники обманули двух пенсионеров на 7000 долларов

За сутки в Харькове телефонные мошенники обманули двух человек на общую сумму 7000 долларов США.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

22 октября в 4:20 в полицию обратился 64-летний житель Московского района и сообщил, что ночью на его стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что якобы брат потерпевшего попал в ДТП и заявил, что для непривлечения его к уголовной ответственности нужны деньги.

После этого в квартиру заявителя пришел человек, которому он передал деньги в сумме 6000 долларов США. Позже было установлено, что брат обманутого мужчины в полиции не доставлялся.

Также в Шевченковском районе мошенники завладели средствами и ювелирными украшениями 77-летней харьковчанки. Злоумышленники действовали по той же схеме. Позвонили ночью на стационарный телефон и сообщили пенсионерке об «аварии» с участием сына и внука потерпевшей. За положительное «решение проблем с законом» женщина отдала двум неизвестным тысячу долларов США и изделия из золота.

По указанным фактам открыты уголовные производства по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

В полиции рассказали, как действовать при получении таких сообщений. Первое и самое главное правило - прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, нужно попытаться связаться с коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

При разговоре с «представителем» правоохранительных органов необходимо спросить, из которого он отделения полиции.

После звонка следует набрать «102», узнать номер дежурной части данного отделения полиции и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен в отделение.

Агентство Телевидения Новости