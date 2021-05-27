В Харькове трех женщин подозревают в сутенерстве

В Харькове правоохранители подозревают трех женщин в занятии сутенерством.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 34-летняя жительница Дергачевского района подбирала молодых женщин с уязвимым материальным состоянием и втягивала их в занятие проституцией. Злоумышленница арендовала на территории Харькова четыре квартиры, в которых девушки оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Женщина также подобрала двух администраторов 22 и 39 лет, которые принимали звонки от клиентов на рабочие номера, сообщали о стоимости и условиях предоставления клиентам услуг сексуального характера, проводили с клиентами расчет денежных средств за предоставленные сексуальные услуги и делали черновые записи полученных незаконных доходов от предоставленных сексуальных услуг девушками, контролировали выход на работу проституток.

Во время обысков в арендованных квартирах, которые использовались для оказания сексуальных услуг, стражи порядка обнаружили 11 девушек, вовлеченных в занятие проституцией, а также изъяли мобильные телефоны и денежные средства, полученные от преступной деятельности, и черновые записи клиентов.

Сегодня, 27 мая, трем фигуранткам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим членам преступной группы.





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