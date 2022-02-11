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В Харькове врача-психиатра подозревают в незаконной выдаче рецептов на наркотики

В Харькове врача-психиатра подозревают в незаконной выдаче рецептов на наркотики

В Харькове врач-психиатр незаконно выдавала рецепты на приобретение наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 35-летняя харьковчанка, будучи в должности врача-психиатра нескольких медицинских частных предприятий, систематически незаконно выдавала рецепты на право приобретения наркотического средства – метадона.

В ходе досудебного расследования установлено более 450 эпизодов незаконной выдачи врачом рецептов на территории Киевского района Харькова.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 1500 медицинских карт пациентов, печати, медицинскую документацию и около 16 тысяч рецептов на выдачу наркотических средств.

Женщине сообщено о подозрении по факту незаконной выдачи рецепта на право приобретения наркотических средств, совершенном повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 319 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Агентство Телевидения Новости

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