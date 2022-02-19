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В Харькове вынесли приговор псевдоминеру

В Харькове вынесли приговор псевдоминеру

Суд признал виновным 33-летнего мужчину и назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы.

Установлено, что в сентябре 2021 года житель города Змиев, ранее судимый, в том числе и за преступления против общественной безопасности, в период условно-досрочного увольнения со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о заминировании Змиевского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества на месте происшествия обнаружены не были.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что в то время это ему показалось веселым развлечением. В ходе судебного разбирательства он раскаялся.

9 февраля Змиевской районный суд вынес обвинительный приговор.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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