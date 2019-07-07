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В Харькове у 19-летнего парня обнаружили наркотики
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 7 июля патрульные получили вызов на улицу Белгородскую.
На месте происшествия полицейские обнаружили 19-летнего парня, у которого при проверке нашли 28 пакетиков с веществом, похожим на наркотическое.
Кроме того, при осмотре прилегающей территории правоохранители обнаружили несколько тайников, из которых изъяли девять пакетиков с наркотиками.
На месте работала следственно-оперативная группа.
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