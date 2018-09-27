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В Харькове у больной женщины украли документы и отобрали квартиру

В Харькове у больной женщины украли документы и отобрали квартиру

Как сообщили  в пресс-службе прокуратуры Харьковской области,  по заявлению 59-летней женщины правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.190, ч.3 ст.357 и ч.2 ст. 146 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, незаконное завладение паспортом или другим важным личным документом и незаконное лишение свободы двух лиц, совершенное из корыстных побуждений).

Руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев рассказал, что жертва мошенников прибыла в медучреждение из Богодухова по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Однако у нее не было никаких документов, подтверждающих ее личность.

Как выяснилось, документами, а также 2-комнатной квартирой женщины завладели мошенники.

По словам потерпевшей, она жила в Харькове вместе с пожилой матерью. 

Весной 2017 года женщина познакомилась со злоумышленниками, которые, назвав себя волонтерами, предложили ей обменять свое жилье на дом в селе в Богодуховском районе. 

Женщина согласилась на их предложение. 

Однако вместе с документами на квартиру злоумышленники забрали у женщины также паспорт и идентификационный код, а ее с мамой перевезли в заброшенный дом без отопления. 

Когда пожилая мать умерла, дочь, не имея средств к существованию, стала попрошайничать.

Как выяснилось в ходе следствия, у женщины действительно была квартира площадью около 45 кв.м, однако летом 2017 недвижимость незаконно продали без ведома хозяйки по похищенным у нее документам. 

После этого жилье перепродали еще раз.

На данный момент администрация медучреждения возобновила женщине личные документы.

Агентство Телевидения Новости

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