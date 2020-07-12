В Харькове у домовладения семьи сторонников партии Шария произошел конфликт, есть пострадавшие

В Харькове националисты разрисовали ворота домовладения семьи бывших представителей "Партии регионов", ныне их имена связывают с партией Анатолия Шария.

Об этом сообщил командир полка "Азов" и глава центрального штаба "Нацкорпуса" в Харькове Максим Жорин, опубликовав на своей странице в Фейсбук соответствующее видео с места событий.

Как он утверждает, данная семья харьковчан не скрывает своих антиукраинских взглядов.

В ходе акции представители Нацкорпуса нарисовали на воротах дома петуха, а забор раскрасили в цвета российского флага.

На месте в ходе данной акции пострадали двое мужчин.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 июля в 15:52 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Аральской.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин, 22 и 32 лет, с телесными повреждениями.

Их доставили в больницу.

Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет.

Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости