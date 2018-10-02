В Харькове у иностранца в автомобиле нашли оружие

Харьковские полицейские, которые остановили авто за нарушение правил дорожного движения, обнаружили в салоне автомобиля оружие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ночью 1 октября на улице Валентиновской полиция остановила автомобиль под управлением 20-летнего иностранца.

При проверке документов водителя полицейские заметили между сиденьем и дверью пистолет и 6 патронов к нему.

Никаких документов на оружие у мужчины не было.

Оружие и патроны правоохранители изъяли на экспертизу.

Обстоятельства и цель их приобретения сейчас устанавливают следователи.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю закона грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости