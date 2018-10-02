В Харькове у недобросовестного арендатора забрали участок земли стоимостью 8 миллионов гривен

Хозяйственный суд области расторг договор аренды и взыскал с частной научно-производственной фирмы задолженность за пользование коммунальными землями промышленной зоне в Московском районе города площадью 1,1 га, стоимостью более 8 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В течение 12 лет указанные земли предприятие арендовало на основании договора с Харьковским городским советом.

Однако предприятие нерегулярно оплачивало аренду за землю, накопив задолженность 100 тысяч гривен.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск в полном объеме.

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