В Харькове за разбой и убийство пенсионера преступники получили пожизненное лишение свободы

В конце июня 2020 Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества по ч. 4 ст. 187, п 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 , 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины двум мужчинам, обвиняемым в разбойном нападении и убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенко, осенью 2017 года в районе Основянского озера в Харькове двое мужчин незаконно проникли в домовладение и напали на пенсионера и его жену с целью ограбления. Один из нападавших нанес хозяину 22 ножевых ранения, от которых мужчина скончался.

После совершения убийства пенсионера преступники связали руки женщине и, угрожая ей причинением телесных повреждений ножом и убийством, требовали сообщить им местонахождение денег и ценностей дома.

Не имея возможности сопротивляться, потерпевшая сообщила мужчинам, где хранятся деньги и ювелирные изделия, после чего злоумышленники незаконно завладели имуществом потерпевших на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Как отметили в прокуратуре, во время судебного следствия подсудимые не признали свою вину и не раскаялись в содеянном.

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости