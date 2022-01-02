В Харькове за разбойное нападение в общежитии задержали 16-летнего подростка

В Харькове полицейские задержали подростка за совершение разбойного нападения в общежитии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

16-летний парень под угрозой применения ножа завладел мобильным телефоном студента.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 1 января около 10:00.

Полицейские выяснили, что 16-летний юноша искал девушку в общежитии и попросил парня из соседней комнаты позвонить по телефону ей. После этого злоумышленник начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильник.

Завладев телефоном, подросток покинул место преступления.

Полицейские в тот же день задержали злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Подростку уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Агентство Телевидения Новости