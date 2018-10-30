В Харькове за сбыт наркотиков будут судить мужчину
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1,3,4 ст. 321 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Подозреваемый распространял наркотики путем их раскладки в условленных местах по разным районам города.
По данным следствия, в августе этого года в разных районах города злоумышленник разложил 19 свертков с метадоном и таблетками димедрола.
Информацию о «тайниках» с наркотиками подозреваемый отправлял «покупателям» с помощью мобильного приложения.
Задержали «наркодельца» правоохранители 1 сентября.
В его сумке обнаружили 415 аналогичных свертков общим весом более 100 г.
Сейчас задержанный злоумышленник арестован и находится под стражей.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.