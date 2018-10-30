В Харькове за сбыт наркотиков будут судить мужчину

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1,3,4 ст. 321 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Подозреваемый распространял наркотики путем их раскладки в условленных местах по разным районам города.

По данным следствия, в августе этого года в разных районах города злоумышленник разложил 19 свертков с метадоном и таблетками димедрола.

Информацию о «тайниках» с наркотиками подозреваемый отправлял «покупателям» с помощью мобильного приложения.

Задержали «наркодельца» правоохранители 1 сентября.

В его сумке обнаружили 415 аналогичных свертков общим весом более 100 г.

Сейчас задержанный злоумышленник арестован и находится под стражей.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости