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В Харькове за сбыт наркотиков будут судить мужчину

В Харькове за сбыт наркотиков будут судить мужчину

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1,3,4 ст. 321 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Подозреваемый распространял наркотики путем их раскладки в условленных местах по разным районам города.

 По данным следствия, в августе этого года в разных районах города злоумышленник разложил 19 свертков с метадоном и таблетками димедрола. 

Информацию о «тайниках» с наркотиками подозреваемый отправлял «покупателям» с помощью мобильного приложения.

Задержали «наркодельца» правоохранители 1 сентября. 

В его сумке обнаружили 415 аналогичных свертков общим весом более 100 г.

Сейчас задержанный злоумышленник арестован и находится под стражей. 

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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