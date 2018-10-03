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В Харькове за выделение земли директор общества требовал 24 тысячи долларов взятки

В Харькове за выделение земли директор общества требовал 24 тысячи долларов взятки

Харьковские правоохранители задержали на взятке в 24 000 долларов США руководителя предприятия сферы земельных услуг.

Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Харьковской области.

Взятку чиновник требовал и получил за выделение им земельного участка общей площадью 8 га, которые были назначены военнослужащим - участникам АТО.

В ходе документирования преступных действий правоохранители установили, что указанные земельные участки должны быть выделены и оформлены на действующих военнослужащих, которые ранее участвовали в проведении АТО и имеют статус участников боевых действий.

2 октября директора предприятия задержали после того, как он получил оговоренную сумму взятки в размере 24 тысяч долларов за выделение 8 га земли.

Коррупционера задержали «на горячем».

Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступной схеме вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Агентство Телевидения Новости

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