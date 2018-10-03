В Харькове за выделение земли директор общества требовал 24 тысячи долларов взятки
Харьковские правоохранители задержали на взятке в 24 000 долларов США руководителя предприятия сферы земельных услуг.
Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Харьковской области.
Взятку чиновник требовал и получил за выделение им земельного участка общей площадью 8 га, которые были назначены военнослужащим - участникам АТО.
В ходе документирования преступных действий правоохранители установили, что указанные земельные участки должны быть выделены и оформлены на действующих военнослужащих, которые ранее участвовали в проведении АТО и имеют статус участников боевых действий.
2 октября директора предприятия задержали после того, как он получил оговоренную сумму взятки в размере 24 тысяч долларов за выделение 8 га земли.
Коррупционера задержали «на горячем».
Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступной схеме вымогательства и получения неправомерной выгоды.