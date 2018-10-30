В Харькове за убийство матери двоих детей задержали ее знакомого

Ночью в полицию поступило сообщение, что около 2:40 на углу пятиэтажки по бульвару Юрьева в Харькове двое харьковчан обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что к совершению тяжкого преступления причастен 27-летний харьковчанин.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное обращение с оружием.

25-летняя жертва была знакома с ним около двенадцати лет.

Как выяснили правоохранители, вечером накануне трагедии пара употребляла спиртное в квартире задержанного. Неожиданно пара стала ссориться, и мужчина ударил женщину по лицу.

Женщина пригрозила заявлением в полицию. Злоумышленник стал извиняться, но боялся, что женщина все же напишет заявление.

Под утро он предложил провести гостью домой, напал на нее сзади в подъезде и задушил, затем затащил тело девушки в свою квартиру и раздел, после чего вынес его и положил на углу дома, а вещи погибшей выбросил.

У погибшей женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяли, идет следствие по делу.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости