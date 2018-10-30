В Харькове за убийство матери двоих детей задержали ее знакомого
Ночью в полицию поступило сообщение, что около 2:40 на углу пятиэтажки по бульвару Юрьева в Харькове двое харьковчан обнаружили тело женщины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские выяснили, что к совершению тяжкого преступления причастен 27-летний харьковчанин.
Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное обращение с оружием.
25-летняя жертва была знакома с ним около двенадцати лет.
Как выяснили правоохранители, вечером накануне трагедии пара употребляла спиртное в квартире задержанного. Неожиданно пара стала ссориться, и мужчина ударил женщину по лицу.
Женщина пригрозила заявлением в полицию. Злоумышленник стал извиняться, но боялся, что женщина все же напишет заявление.
Под утро он предложил провести гостью домой, напал на нее сзади в подъезде и задушил, затем затащил тело девушки в свою квартиру и раздел, после чего вынес его и положил на углу дома, а вещи погибшей выбросил.
У погибшей женщины осталось двое несовершеннолетних детей.
Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.
Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Вещественные доказательства изъяли, идет следствие по делу.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.