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В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в педофилии - соцсети
В Харькове родители своими силами поймали педофила, промышлявшего возле одной из школ.
Об этом сообщают в соцсетях.
"Сегодня на Безлюдовке жители поймали педофила", - пишет издание.
По информации свидетелей, мужчина представлялся Александром и раздавал у школы свой номер телефона детям.
Обеспокоенные родители с помощью 12-ти летней девочки заманили злоумышленника на встречу и своими силами задержали, вызвав правоохранителей.
Как сообщается, мужчину забрали в полицию.
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