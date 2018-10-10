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В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в педофилии - соцсети

В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в педофилии - соцсети

В Харькове родители своими силами поймали педофила, промышлявшего возле одной из школ.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Сегодня на Безлюдовке жители поймали педофила", - пишет издание.

По информации свидетелей, мужчина представлялся Александром и раздавал у школы свой номер телефона детям.

Обеспокоенные родители с помощью 12-ти летней девочки заманили злоумышленника на встречу и своими силами задержали, вызвав правоохранителей.

Как сообщается, мужчину забрали в полицию.

Агентство Телевидения Новости

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