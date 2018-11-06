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В Харькове задержали наркоторговцев, которые работали в паре

В Харькове задержали наркоторговцев, которые работали в паре

Харьковские правоохранители задержали 31-летнюю харьковчанку и ее 26-летнего сообщника, которые  занимались сбытом психотропного вещества PVP.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на счету злоумышленников несколько фактов совершения наркопреступлений.

Злоумышленников правоохранители задержали при реализации очередной дозы и изъяли деньги, полученные за продажу наркотиков, и полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом зеленого и черного цвета. 

По заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом PVP.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. 

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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