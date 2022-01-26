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В Харькове задержали наркозакладчика с 70 пакетами психотропного вещества

В Харькове задержали наркозакладчика с 70 пакетами психотропного вещества

В Харькове правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который приобрел психотропы для дальнейшего их сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Его подозревают в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что молодой человек получил по почте психотропные вещества для последующего сбыта на территории города Харькова, предварительно заказав их с помощью мессенджера Telegram в интернет-магазине.

25 января 2022 возле одного из домов по пер. Шевченковскому харьковчанина задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. 

Во время осмотра места происшествия у него обнаружили и изъяли 70 пакетов с особо опасным психотропным веществом PVP, которые он должен был разложить в Киевском районе города.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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