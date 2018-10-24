В Харькове задержали пару наркокурьеров с "солями"
Днем 23 октября на улице Эстакадной харьковские патрульные обратили внимание на женщину, поведение которой показалось им подозрительным.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, во время общения полицейских с женщиной к ним подошел мужчина.
На вопрос полицейских имеют граждане при себе запрещенные вещества, те сообщили, что имеют при себе так называемые "соли".
Как выяснилось, у мужчины и женщины находилось около 19 полиэтиленовых свертков с вероятно наркотическим веществом.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Мужчину и женщину передали следователям.
Всего за минувшие сутки харьковские патрульные 5 раз выявили у граждан вероятно запрещенные вещества.