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В Харькове задержали пару наркокурьеров с "солями"

В Харькове задержали пару наркокурьеров с солями

Днем 23 октября на улице Эстакадной харьковские патрульные обратили внимание на женщину, поведение которой показалось им подозрительным.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, во время общения полицейских с женщиной к ним подошел мужчина.

На вопрос полицейских имеют граждане при себе запрещенные вещества, те сообщили, что имеют при себе так называемые "соли".

Как выяснилось, у мужчины и женщины находилось около 19 полиэтиленовых свертков с вероятно наркотическим веществом.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Мужчину и женщину передали следователям.

Всего за минувшие сутки харьковские патрульные 5 раз выявили у граждан вероятно запрещенные вещества.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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