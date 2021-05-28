В Харькове задержали полицейского, который обещал устроить мужчину на работу в ГБР за взятку

В Харькове правоохранители задержали полицейского, который обещал трудоустроить мужчину в ГБР за взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Разоблачили полицейского в рамках досудебного расследования по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, следователь Харьковского районного Управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области заверил мужчину, что может помочь ему в трудоустройстве на должность в ГБР. При этом следователь сообщил, что за 5000 долларов передаст взятку члену конкурсной комиссии по проведению конкурсов на занятие должностей работников ГБР.

27 мая этого года мужчина передал полицейскому часть оговоренной суммы - 2500 долларов США. Сразу после получения денег следователя задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости